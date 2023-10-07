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أول تعليق لجو بايدن على معركة "طوفان الأقصى"

أول تعليق لجو بايدن على معركة
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول رده على معركة طوفان الأقصى في بيان يوم السبت، إن الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ضد "إسرائيل".

العالم - الأمیرکیتان

وأفاد بايدن في البيان بأنه تحدث هذا الصباح مع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الهجمات المستمرة في "إسرائيل".

وأضاف "وقد أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا على استعداد لتقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب "إسرائيل"".

وقال جو بايدن أنه "من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وعن شعبها"، على حد تعبيره.

هذا وقتل عشرات الصهاينة وأصيب مئات آخرون، جراء رشقات صاروخية متتالية ومكثفة أطلقها المقاومة في قطاع غزة منذ ساعات الصباح صوب المستوطنات والمواقع الصهيوني، تزامنًا مع تنفيذ عمليات إنزال برية في مستوطنات الغلاف، واشتباكات مسلحة مع بحرية الاحتلال. كما نجحوا رجال المقاومة في أسر عشرات من الصهاينة.

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