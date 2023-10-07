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طريقة محكمة من كتاب القسام لردع الاحتلال من قصف غزة

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم ان الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس ابو عبيدة هدد برد مزلزل على كيان الاحتلال رداً على قصف قطاع غزة واستهداف برج فلسطين الذي يضم 45 عائلة التي باتت مشردة.

واوضحت مراسلتنا، انه ربما في الدقائق او الساعات القادمة سنسمع عن قصف تل ابيب والذي سيكون رادعاً لقصف قطاع غزة، مشيرة الى ان كتائب القسام اذا وعدت صدقت.

واثناء تغطيتها للاخبار قصفت المنطقة القريبة جداً منها وطال منازل مدنية جنوبي غزة، واكدت انه مع ساعات الليل سيكثف الطيران الحربي الاسرائيلي قصفه لغزة، مشيرة ان تصريح ابوعبيدة يعني ان كتائب القسام تتابع عبر غرفة عملياتها كل ما يحدث في قطاع غزة.

واوضحت ان الاحداث داخل غلاف غزة وداخل المستوطنات لم تنتهي بعد، وان الاحتلال مازال يتحدث عن اشتباكات تدور مع المقاومين ولا يعرف عدد الذين دخلوا الى الارض المحتلة، وبالتالي سيكون من الصعب عليه جداً ان يعرف من خرج ومن ظل حياً ومن استطاع ان يتقدم ويتسلل باتجاه العمق الاسرائيلي.

واضافت، انه ربما سنفاجيء بالايام القادمة وقوع عمليات داخل العمق الاسرائيلي من خلال هؤلاء المقاومين الذين استطاعوا اقتحام المستوطنات، ولهذا لا احد يمكنه ان يتنبأ ما الذي سيحدث في الساعات القادمة، باعتبار ان الحدث منذ ان بدأ كان مفاجئة للجميع.

وفي خبر عاجل قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة:"أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل. نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

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