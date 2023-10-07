الأزهر الشريف يبشر بزوال "إسرائيل" ويحيي صمود الفلسطينيين

العالم - مصر

وأعلن الأزهر في بيان له على موقعه الإلكتروني تقديمه "خالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الأبية، الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية".

كما حيّا الأزهر في بيانه وبكل فخر "جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي"، وطالب العالم المتحضر والمجتمع الدولي "بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين..".

ووصف الاحتلال بأنه "وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".

وتابع البيان: "يشد الأزهر على قلوب وأيادي الشعب الفلسطيني الأبي الذي بث فينا الروح والثقة وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى، ويدعو الله أن يرزقهم الصبر والصمود والسكينة والقوة".

واختتم الأزهر: "كل احتلال إلى زوال إن آجلا أم عاجلا، طال الأمد أو قصر".

ويأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي أدي الى سقوط مئات من قتلى و جرحي إسرائيليين.