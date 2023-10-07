السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٦:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الأزهر الشريف يبشر بزوال "إسرائيل" ويحيي صمود الفلسطينيين

الأزهر الشريف يبشر بزوال
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

قدم الأزهر الشريف تعازيه لما وصفه بـ"العالم الصامت" عن ضحايا فلسطين الأبرياء، محييا صمود الفلسطينيين وداعيا الله أن يلهمهم الصمود بوجه "طغيان الصهاينة وصمت المجتمع الدولي".

العالم - مصر

وأعلن الأزهر في بيان له على موقعه الإلكتروني تقديمه "خالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الأبية، الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية".

كما حيّا الأزهر في بيانه وبكل فخر "جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي"، وطالب العالم المتحضر والمجتمع الدولي "بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين..".

ووصف الاحتلال بأنه "وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".

وتابع البيان: "يشد الأزهر على قلوب وأيادي الشعب الفلسطيني الأبي الذي بث فينا الروح والثقة وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى، ويدعو الله أن يرزقهم الصبر والصمود والسكينة والقوة".

واختتم الأزهر: "كل احتلال إلى زوال إن آجلا أم عاجلا، طال الأمد أو قصر".

ويأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي أدي الى سقوط مئات من قتلى و جرحي إسرائيليين.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

انباء عن قصف منزل قائد حماس في غزة يحيى السنوار

أول تعليق لجو بايدن على معركة "طوفان الأقصى"

ردود فعل ساخطة على تعليق سمير جعجع بشأن "طوفان الاقصى"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. طوفان الاقصى.. الرعب المميت يخيم على کیان الاحتلال

الأزهر الشريف يبشر بزوال "إسرائيل" ويحيي صمود الفلسطينيين

شاهد بانوراما.. طوفان الأقصى.. عملية خارقة ومعادلة جديدة

بالفيديو..إصابة 8 مستوطنين جراء القصف الصاروخي على تل أبيب

الصدر يوجه دعوة عامة بعد "طوفان الأقصى".. ما هي؟

بعد "طوفان الاقصى".. الرئاسة العراقية توجه دعوة للمجتمع الدولي