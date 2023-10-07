المقاومة: 'الطوفان' بدأ من غزة وسيمتدّ للضفة والخارج

العالم- خاص بالعالم

العملية التي اطلق عليها طوفان الأقصى اعلنها قائد الأركان في كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف مشددا على انها أكبر هجوم على كيان الاحتلال الاسرائيلي وانها رد على استمرار الاحتلال باعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

العملية بداتها المقاومة بهجوم كاسح على المناطق المحتلة المحاذية للقطاع.

واكدت المقاومة ان الضربة الأولى لطوفان الأقصى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات اسرائيلية عسكرية، وانها خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5000 صاروخ وقذيفة.

وشملت العملية هجوما بريا وبحريا وجويا، وتسللا كبيرا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة، وهجوما متزامنا على اكثر من 50 موقعا عسكريا.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.

وبثت المقاومة مشاهد واسعة لعبور مقاتليها الى الاراضي المحتلة كما عرضت مشاهد لسرب 'الصقر' إحدى الوحدات العسكرية المشاركة في عملية طوفان الأقصى وكيفية استعمالها للطائرات الشرعية.

وبثت كتائب القسام مشاهد واسعة حول سيطرة جنودها على بعض المواقع العسكرية واسرها اعدادا كبيرة من الجنود والمستوطنين.

كما بثت سرايا القدس صورا للحظة سيطرتها على موقع داخل كيان الاحتلال منها موقع ناحل عوز العسكري شرق غزة.

وقد ادت العملية الى هروب المستوطنين الصهاينة من عشرات المستوطنات وبثت المقاومة مشاهد لتجول مقاتليها في العديد من المستوطنات.

وقالت مصادر إسرائيلية ان العشرات قتلوا من الاسرائيليين واكثر من 1000 جريح وقعوا في ما اسموه التوتر الأمني مع غزة.

كما اشارت بعض المصادر الى اسر عشرات الاسرائيليين بينهم العديد من الجنود في هذه العملية بينهم ضباط وقيادات واعلن الاحتلال انه لا يعلم عدد اسراه حتى الان.