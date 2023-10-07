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شاهد.. اجواء الفرح تعم الفلسطينيين بعد عملية طوفان الاقصى

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

كاميرا العالم ترصد الأجواء في قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى رداً على الانتهاكات الإسرائيلية، والفرحة في الأوساط الشعبية.

العالم-خاص بالعالم

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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