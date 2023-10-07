ردود فعل دولية مختلفة لعملية "طوفان الاقصى" البطولية

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العملية لاقت موقفا اسلاميا وعربيا داعما ومؤيدا على المستويين الشعبي والرسمي. الخارجية الإيرانية اعتبرت أن العملية فتحت صفحة جديدة في المقاومة والعمليات في الأراضي المحتلة وانها إستمرار لإنتصارات حركة المقاومة في مختلف المجالات.

الخارجية السورية بدورها، اعتبرت العملية إنجازا مشرفا وأنها تثبت أن المقاومة هي الطريق الوحيد لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ولفتت إلى أن المقاومة تستحق كل الدعم من قبل الدول العربية وكل المناضلين من أجل الحرية والاستقلال في العالم.

الحكومة العراقية بدورها أكدت موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه المشروعة. معتبرة العملية نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون منذ عهود مضت على يد الاحتلال الصهيوني.

إلى ذلك دعت الخارجية السعودية إلى وقف فوري للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، موقف شاركتها فيه الخارجية الأردنية والتي حذرت بدورها من الانعكاسات الخطيرة للتصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، في ظل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الفلسطينيين ومقدساتهم في الضفة والقدس.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدوانية. الامر الذي شاركه فيه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، الذي قال إن موسكو تجري اتصالات مع جميع الأطراف وتدعو دائما إلى ضبط النفس.

موقف غربي متحيز بشكل ربما لم يفاجئ أحدا، حيث أدان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض هجمات حماس، مؤكدا وقوف واشنطن بحزم إلى جانب تل أبيب.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر عن صدمته من الهجوم، وقال أن لتل أبيب الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، موقف لم يختلف كثيرا عن موقف الاتحاد الاوروبي الذي أدان هو الآخر العملية، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، دانت العملية واعتبرتها إرهاب في أبشع صوره، داعمة تل ابيب في الدفاع عن نفسها.