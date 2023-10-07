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ترحيب شعبي مصري لعملية "طوفان الاقصى.. ما حدث معجزة

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

على ما يبدوا أن شهر أكتوبر بات يمثل كابوسا وكارثة على قوات كيان الاحتلال الصهيوني، ذلك ظهر جليا عبر النصر الكبير لرجال المقاومة الفلسطينية اليوم عقب هجوم عسكري مباغت لأبطال المقاومة على مقرات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.

هذا الهجوم قوبل بترحاب واسع في الشارع المصري الذي عبر عن سعادته لما حدث.

وفي خضم الارتياح الشديد الحاصل داخل الأوساط الشعبية المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي التي اكتظت بمقاطع الفيديو والصور التي تبرز انتصار المقاومة الفلسطينية، أكد المراقبون المصريون على ضرورة وجود تكاتف عربي وإسلامي شامل لنصرة القضية الفلسطينية وعودة الحق إلى أصحابه مرة أخرى.

ورسمياً لم تصمت مصر حيال ما حدث وسارعت الخارجية المصرية بإصدار بيان طالبت فيه الجميع بضبط النفس ودعت الأطراف الفاعلة دولياً والمنخرطة في دعم جهود استئناف ما يسمى بعملية السلام إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث الكيان الاسرائيلي على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

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