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بعد عملية "طوفان الاقصى"..

استنفار يمني استعداداً لأي تطور يستدعي دعم المقاومة الفلسطينية

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

هتافات وشعارات تعالت في هذه الساحة دعما للانتفاضة الفلسطينية وتأييداً لعملية طوفان الأقصى ومباركة لانتصارات المقاومة، حيث خرج اليمنيون بتظاهرة شعبية في العاصمة صنعاء اشاد المشاركون فيها بالعملية الجهادية البطولية ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبر اليمنيون هذه العملية نقطة تحول كبرى في مواجهة الاحتلال وخطوة عملية تؤكد ضعف الكيان الإسرائيلي وعجزه أمام اصرار وعزيمة المقاومة الفلسطينية التي اثبتت قوتها وفاعلية جهادها في ضرب العمق الإسرائيلي، مؤكدين انها معركة الدفاع عن كرامة الأمة الإسلامية ومقدساتها.

تأتي هذه التحركات لنصرة القضية الفلسطينية ودعم حركات الجهاد والمقاومة بكافة الأشكال والاساليب، مبرزة وقوف الشعب اليمني باعلان حالة الاستنفار الشامل شعبيا وعسكريا استعدادا لأي تطور ميداني يتطلب المشاركة المباشرة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.


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بعد عملية "طوفان الاقصى".. استنفار يمني استعداداً لأي تطور يستدعي دعم المقاومة الفلسطينية

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