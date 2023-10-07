استنفار يمني استعداداً لأي تطور يستدعي دعم المقاومة الفلسطينية

واعتبر اليمنيون هذه العملية نقطة تحول كبرى في مواجهة الاحتلال وخطوة عملية تؤكد ضعف الكيان الإسرائيلي وعجزه أمام اصرار وعزيمة المقاومة الفلسطينية التي اثبتت قوتها وفاعلية جهادها في ضرب العمق الإسرائيلي، مؤكدين انها معركة الدفاع عن كرامة الأمة الإسلامية ومقدساتها.

تأتي هذه التحركات لنصرة القضية الفلسطينية ودعم حركات الجهاد والمقاومة بكافة الأشكال والاساليب، مبرزة وقوف الشعب اليمني باعلان حالة الاستنفار الشامل شعبيا وعسكريا استعدادا لأي تطور ميداني يتطلب المشاركة المباشرة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.



