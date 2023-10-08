السعودیة تحذر من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال

العالم - السعودية

واضافت وزارة الخارجية السعودية، أنها "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك"، بحسب نص بيان صدر عن الوزارة يوم السبت.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صباح السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد الكيان "الإسرائيلي"، تحت عنوان "طوفان الاقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام عشرات المقاومين عددا من المستوطنات، في حين أفادت مصادر "إسرائيلية" بمقتل وجرح المئات من الصهاينة اثر هذه العملية