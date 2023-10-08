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السعودیة تحذر من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال

السعودیة تحذر من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية السعودية، ان الرياض حذرت بصورة متكررة "من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته"؛ وذلك في معرض التعليق على عملية طوفان الاقصى البطولية.

العالم - السعودية

واضافت وزارة الخارجية السعودية، أنها "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك"، بحسب نص بيان صدر عن الوزارة يوم السبت.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صباح السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد الكيان "الإسرائيلي"، تحت عنوان "طوفان الاقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام عشرات المقاومين عددا من المستوطنات، في حين أفادت مصادر "إسرائيلية" بمقتل وجرح المئات من الصهاينة اثر هذه العملية

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