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جيش الإحتلال: تم إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من غزة

جيش الإحتلال: تم إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من غزة
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق حركة حماس لنحو 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت.

العالم - فلسطین

وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ الصباح، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إعادة السيطرة على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى، فجر السبت.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا، مساء السبت، أعلن من خلاله سيطرة قواته على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والمعروفة باسم غلاف غزة، بعدما سيطرت حركة حماس على أغلبها، منذ فجر السبت.

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