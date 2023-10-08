جيش الإحتلال: تم إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من غزة

العالم - فلسطین

وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ الصباح، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إعادة السيطرة على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى، فجر السبت.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا، مساء السبت، أعلن من خلاله سيطرة قواته على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والمعروفة باسم غلاف غزة، بعدما سيطرت حركة حماس على أغلبها، منذ فجر السبت.