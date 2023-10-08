«عرين الأسود» تدعو الفلسطينيين في الضفة لاقتحام المستوطنات والمواجهة

العالم - فلسطین

جاء ذلك في بيان لـ"عرين الأسود"، على وقع عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في العمق الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 250 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1500 وأسر عدد غير معروف من الإسرائيليين واقتيادهم لقطاع غزة.

وقالت المجموعة: "يا أبناء فلسطين كل فلسطين (..) تدعوكم مجموعات عرين الأسود الليلة وفي تمام الساعة 11:00 للخروج للشوارع".

وتابعت: "ازحفوا بكل ما أوتيتم من أدوات قتالية مهما كانت بسيطة، اخرجوا للشوارع اقطعوا الطرق على جيش الاحتلال ومستوطنيه منا ومنكم التكبير ولكم علينا الزحف على كل نقاط التماس حتى التسلل لقلب المستوطنات المحيطة".

وخاطبت "عرين الأسود" في بيانها إسرائيل بالقول: "يا دولة الغباء والكبرياء الفارغ يا نظاما أمنيا من ورق وكرتون، سنوقعكم ونقابلكم وجهاً لوجه الآن الآن وليس غداً من حيث لا تحتسبون نحن وكل الشرفاء المقاومين (..) الكلام بعد 11:00 للتكبير وللرصاص فقط".