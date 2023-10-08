ايران تعزي افغانستان بمصرع عدد من مواطنيها اثر زلزال هرات

العالم - ايران

وعبر كنعاني عن تعازيه للعائلات المكلومة والمتضررة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذه الكارثة الطبيعية وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعاطف مع الشعب الافغاني جراء وقوع الزلزال.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هز زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر مناطق واسعة من أفغانستان صباح يوم السبت.

وكان مركز هذا الزلزال بالقرب من مدينة هرات الواقعة شمال غرب أفغانستان، ووقع في عمق 10 كيلومترات.

وكانت شدة هذا الزلزال قوية لدرجة أنه شعر به السكان في أجزاء من إيران وتركمانستان وأوزبكستان.