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ايران تعزي افغانستان بمصرع عدد من مواطنيها اثر زلزال هرات

ايران تعزي افغانستان بمصرع عدد من مواطنيها اثر زلزال هرات
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

 أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن أسفه لمصرع عدد من الأفغان نتيجة زلزال هرات، مقدما التعازي للهيئة الحاكمة والشعب الافغاني الجار والمسلم والشقيق.

العالم - ايران

وعبر كنعاني عن تعازيه للعائلات المكلومة والمتضررة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذه الكارثة الطبيعية وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعاطف مع الشعب الافغاني جراء وقوع الزلزال.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هز زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر مناطق واسعة من أفغانستان صباح يوم السبت.

وكان مركز هذا الزلزال بالقرب من مدينة هرات الواقعة شمال غرب أفغانستان، ووقع في عمق 10 كيلومترات.

وكانت شدة هذا الزلزال قوية لدرجة أنه شعر به السكان في أجزاء من إيران وتركمانستان وأوزبكستان.

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ايران تعزي افغانستان بمصرع عدد من مواطنيها اثر زلزال هرات

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