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وزير الداخلية الايراني يشيد باستضافة العراق السخية لزوار الاربعين

وزير الداخلية الايراني يشيد باستضافة العراق السخية لزوار الاربعين
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

 أعرب وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد وحيدي، السبت، خلال لقاء مع نظيره العراقي عبدالأمير الشمري، عن تقديره لكرم ضيافة الشعب والحكومة العراقية خلال مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام.

العالم - ايران

وتبادل وزيرا الداخلية الايراني والعراقي خلال هذا الاجتماع وجهات النظر حول القضايا الثنائية بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الهامة.

وفي هذا اللقاء أعرب وحيدي عن تقديره وشكره لمجموعة الإجراءات والجهود التي قامت بها الحكومة العراقية وكرم ضيافة الشعب العراقي لزوار أبي عبدالله الحسين (ع).

من جانبه قال وزير الداخلية العراقي في المقابل: قمنا بواجبنا في تقديم الخدمات لزوار الأربعين ونحن سعداء بأننا قدمنا الخدمات للزوار.

وتابع عبد الأمير الشمري: إن الحكومة العراقية والشعب العراقي سعداء للغاية باستضافة زوار العتبات المقدسة، وخاصة ملايين الزوار الإيرانيين.

كما ناقش وحيدي والشمري حول إقامة مراسم الأربعين الحسيني العالمية بصورة اكثر روعة في السنوات المقبلة قدر الامكان.

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وزير الداخلية الايراني يشيد باستضافة العراق السخية لزوار الاربعين

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