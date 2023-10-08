طوفان الاقصى وتداعيات عملية كتائب القسام على الكيان

ماذا عن وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين والجنود واسر العشرات ونقلهم للقطاع؟

ما اهمية عنصر المفاجئة في هذه العملية وتوقيتها وقد اربكت قيادة الاحتلال وشلّت حركته؟

هل غرق الكيان في الطوفان وان رد بقصف عشوائي لاحق للقطاع بعد تآكل ردعه واختلال توازنه خلال دقائق؟

ماذا يقرأ الاسرائيلي في كلمة اسماعيل هنية بأن ما حصل هو بداية التحرير لقدسنا وارضنا وشعبنا وتحرير اسرانا؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيفي الحلقة:



عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل

الباحث في الشؤون الاقليمية اشرف عكة

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