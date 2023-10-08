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مراسلة العالم تكشف كيف مرت ليلة امس على اهالي قطاع غزة

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم ان ليلة قاسية مرت على اهالي غزة حيث شهد القطاع قصف اسرائيلي عنيف كعمليات انتقامية ردا على عملية طوفان الاقصى وهي مستمرة حتى اللحظة.

العالم - خاص العالم

واضافت مراسلتنا انه تم قصف عدد من المباني السكنية و منازل لقيادات المقاومة منهم ابو موعاد الدعاليس وابو معاد السراج و ابوحمزة ومحمود الزهار وغيرهم وبالاضافة الى ذلك تم قصف منازل لقادة وموظفين في حكومة حركة حماس.

واشارت الى انه قبل قليل تم قصف بدون سابق انذار لمنزل عائلة اليعقوبي وانباء عن ارتقاء شهيديين ، بالاضافة الى استهداف منزل في شارع النصر وبجوار برج داوود ووبرج العاكلوك للمرة الثانية في مدينة غزة، وسط انباء عن استهداف عنيف ادي الى نسف برج وطن ، الى ذلك فقدت العديد من العائلات الفلسطينية منازلها بسبب القصف الاسرائيلي.

واوضحت ان عدد الشهداء وصل الى 232 واكثر من 1700 جريح وعدد من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم وعدد كبير منهم من الاطفال والمراهقين. مشيرة الى ان الصليب الاحمر لم يقدم معلومات حول هؤلاء المفقودين.

المزيد بالفيديو المرفق..

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