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شائعات حول نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد ساعات من "طوفان الأقصى"

شائعات حول نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد ساعات من
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

انتشرت أنباء على منصة "X" حول نقل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى بعد ساعات من عملية "طوفان الأقصى". ،

العالم - الإحتلال

ونشر حساب وهمي يحمل اسم صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية تدوينة قال من خلالها "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل إلى مستشفى شيبا في تل شومر".

جدير بالذكر أنه لم تصدر أي تأكيدات من مصادر إسرائيلية رسمية.

وفجر يوم أمس السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية مؤديا الى سقوط قتلى في صفوف الصهاينة بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين بيد المقاومة دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 232 قتيلا وحوالي 1700 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الوحشي.

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