إضراب يعم الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب وكالة "وفا" الاخبارية الفلسطينية، شلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني "فتح"، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن الشعب وحقه المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال.

يذكر ان العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 230 مواطنا فلسطينيا، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر.