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مراسل العالم يكشف ماذا يحدث في القدس المحتلة الآن

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم في القدس المحتلة، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يقوم بعزل الاحياء وفصلها عن بعضها في القدس المحتلة وتكثيف تواجده في محيط وداخل البلدة القديمة لاعاقة حركة الفلسطينيي، وسط ترقب وحالة من الخوف، فيما الاشتباكات مازالت مشتعلة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وقال مراسلنا ان المقدسيين خرجوا باعداد كبيرة الى الشوارع بعيد انطلاق عملية طوفان الاقصى" ليعبروا عن دعم للمقاتلين الفلسطينيين ووزعوا الحلويات فرحاً بهذه العملية.

وعن الضفة الغربية اوضح مراسلنا، بان الاحتلال يقوم بتقطيع اوصال احيائها ن بعضها عبر انشاء مفارز امنية من اجل اعاقة امتداد اشتباكات القدس اليها، فيما يستهدف بالمدفعية الثقيلة جنوب لبنان، ويراقب الاوضاع بعد سقوط قذفتان من لبنان.

واضاف ان اجتماع حكومة الاحتلال المتطرفة استمر لساعات طويلة ولكنه خرج بدون قرارات واضحة.

كما اكد ان وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس طالب بتشكيل حكومة طارئة لتنضم اليها كل الفئات من اجل السيطرة على الوضع الامني، مشيراً الىان هناك انعدام الثقة باتجاه حكومة نتنياهو والفشل الاستخباراتي التي منيت به، وهذا ما سيؤدي جرها الى المحكمة لمحاكمتها، ولهذا يحاول نتنياهو من القصف العشوائي على قطاع غزة ان ينجز اي انجاز حتى يعيد شكل حكومته والا فانها سوف تخسر وجودها داخل الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً الى ان هذه الحكومة لن يكون وضعها بعد معركة طوفان الاقصى كما هو الحال قبل هذه المعركة.

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