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مواقع '‏الرادار' و'زبدين' و'رويسات العلم' الصهيونية..

بالفيديو.. المقاومة اللبنانية تستهدف 3 مواقع للاحتلال في 'شبعا' المحتلة

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان بيانا تضامنا مع المقاومة الفلسطينية وعلى ضوء مسيرة تحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة، أوضحت من خلاله استهداف ثلاثة مواقع ‏للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية.

العالم - لبنان

واوضحت المقاومة اللبنانية في بيان وصل موقع قناة العالم الاخبارية، ان الهجمات المستهدفة في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة هي: موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما ‏النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.‏

اليكم نص البيان:

باسمه تعالى

8 -10-2023‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

بسم الله الرحمن الرحيم
‏" أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ‎ ‎اللَّهَ‎ ‎عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"‏..

على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع ‏المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر قامت ‏مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح ‏هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع ‏للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما ‏النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.‏

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعلن في وقت سابق من صباح اليوم الاحد، عن إطلاق قذائف هاون من لبنان تجاه مستوطنات الشمال الفلسطيني.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق قذائف هاون من لبنان صوب جبل الشيخ.

من جانبها أكدت صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، صدور تعليمات للمستوطنين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق هاون.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قصف الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية.

ونوهت القناة 14 الإسرائيلية، إلى أن قيادة المنطقة الشمالية أصدرت أمراً بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.

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