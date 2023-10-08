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لحظة استهداف حزب الله لمواقع الاحتلال في 'شبعا' المحتلة

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أظهرت مشاهد نشرتها المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، مجموعات الشهيد القائد عماد مغنية، لثلاث مواقع للاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا.

العالم - لبنان

وكان حزب الله "المقاومة الاسلامية في لبنان" قد نشر بيانا صباح اليوم الاحد بيانا قال فيه بانه استهدف ثلاثة مواق اسرائيلية في منطقة شبعا المحتلة تضامنا مع المقاومة الفلسطينية وعلى ضوء مسير تحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة.

وأوضح الحزب في بيانه قائلا: ان الهجمات المستهدفة في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة هي: موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما ‏النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.‏

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لحظة استهداف حزب الله لمواقع الاحتلال في 'شبعا' المحتلة