لحظة استهداف حزب الله لمواقع الاحتلال في 'شبعا' المحتلة

العالم - لبنان

وكان حزب الله "المقاومة الاسلامية في لبنان" قد نشر بيانا صباح اليوم الاحد بيانا قال فيه بانه استهدف ثلاثة مواق اسرائيلية في منطقة شبعا المحتلة تضامنا مع المقاومة الفلسطينية وعلى ضوء مسير تحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة.

وأوضح الحزب في بيانه قائلا: ان الهجمات المستهدفة في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة هي: موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما ‏النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.‏

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