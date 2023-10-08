اللواء باقري: ايران تتوقع نزع سلاح الجماعات المعادية للثورة بشكل كامل

العالم - ايران

واستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري وزير الداخلية العراقي الفريق عبدالأمير الشمري، على هامش بدء العام الدراسي للطلبة الإيرانيين والأجانب في جامعة الدفاع الوطني.



وفي هذا اللقاء، ثمن اللواء باقري الاستضافة اللائقة والإدارة الجيدة من قبل الحكومة والشعب والقوات المسلحة العراقية في مراسم الأربعين الحسيني، مشيراً الى اتفاق آذار/مارس الماضي بين أميني المجلس الأعلى للأمن القومي في البلدين فيما يتعلق بتوفير أمن الحدود، ونزع السلاح الكامل، ونقل المجموعات العادية للثورة من حدود إيران، ووصف الإجراءات المتخذة بأنها جيدة وفي الوقت نفسه غير كافية، وقال: نقل المجموعات المعادية للثورة الى مناطق بعيدة عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمر يستحق الثناء، ولكننا نتوقع نزع سلاحها بالكامل وفقا للاتفاق.



كما اعتبر رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية أن التعامل التعليمي بين القوات المسلحة للبلدين على مختلف الأصعدة، وخاصة الصعيد الجامعي، أمرضروري ويؤدي إلى التقارب وتعزيز الأمن في البلدين والمنطقة.



بدوره اعرب وزير الداخلية العراقي، عن تقديره لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ورئاسة الجامعة العليا للدفاع الوطني لاستضافتهما طلبة الجيش العراقي، وقدم توضيحات حول الوضع الحدودي بين البلدين، لا سيما في منطقة إقليم كردستان، وزيادة المراكز الحدودية ومعدات المراقبة.