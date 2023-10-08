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350 قتيلا إسرائيليا ومئات الجرحى في عملية “طوفان الأقصى”

350 قتيلا إسرائيليا ومئات الجرحى في عملية “طوفان الأقصى”
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 350 قتيلا صهيونيا على الأقل، كما جرح 1864 آخرين منهم حالات خطرة خلال الهجوم غير المسبوق الذي نفذته كتائب القسام على المستوطنات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة.

العالم - الاحتلال

وتتواصل معركة "طوفان الأقصى" بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي، مسفرة عن مقتل أكثر من 350 مستوطنا وجنديا إسرائيليا وإصابة المئات بجروح مختلفة، كما أدت إلى ارتقاء نحو 256 فلسطينياً بينهم أكثر من 20 طفلاً، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدن وأحياء قطاع غزة.

وبدأت معركة "طوفان الأقصى" بقصف المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة بآلاف الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، قبل أن تقتحم المستوطنات والبلدات المحتلة المحاذية لقطاع غزة، مخلفة عدداً كبيراً من القتلى والإصابات والأسرى في صفوف الاحتلال، رداً على جرائمه بحق الفلسطينيين والقدس والأقصى.

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وشملت النقاط التي استهدفتها كتائب القسام، سديروت وزيكيم ونتيفوت وكيسوفيم ودير البلح وخان يونس وأشكول.

وكذلك استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بقذائفها الصاروخية عدة مدن إسرائيلية أخرى أيضا، ومنها تل أبيب، واللد، وأسدود، وعسقلان، والقدس.

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