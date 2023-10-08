هكذا اذلت "المقاومة الفلسطينية " الصهاينة 

العالم - سبورتي

طوفان الاقصى : بدات بإطلاق 5 آلاف صاروخ، وادت الى الاستيلاء على 7 مدن وبلدات، ومقتل أكثر من 350 من الصهاينة وأسر عشرات المغتصبين.

خسائر الصهاينة في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى تزيد 2.5 ضعف خسائرهم في حرب الـ33 يوما. وعدد أسراهم لا يقل عن 30 ضعفا . وبالطبع هذه هي الإحصائيات الرسمية للإعلام الصهيوني.

العملية المفاجئة والمباغتة والواسعة التي قامت بها فصائل المقاومة ودخولها إلى مستوطنات غلاف غزة، كانت إحدى أكبر المفاجآت للصهاينة خلال العقود القليلة الماضية، حيث وصفها المحللون بانها اكبر فشل استخباراتي لهذا الكيان .