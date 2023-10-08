الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هكذا اذلت "المقاومة الفلسطينية " الصهاينة 

هكذا اذلت
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

طوفان الاقصى : بدات بإطلاق 5 آلاف صاروخ، وادت الى الاستيلاء على 7 مدن وبلدات، ومقتل أكثر من 350 من الصهاينة وأسر عشرات المغتصبين.

خسائر الصهاينة في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى تزيد 2.5 ضعف خسائرهم في حرب الـ33 يوما. وعدد أسراهم لا يقل عن 30 ضعفا . وبالطبع هذه هي الإحصائيات الرسمية للإعلام الصهيوني.

العملية المفاجئة والمباغتة والواسعة التي قامت بها فصائل المقاومة ودخولها إلى مستوطنات غلاف غزة، كانت إحدى أكبر المفاجآت للصهاينة خلال العقود القليلة الماضية، حيث وصفها المحللون بانها اكبر فشل استخباراتي لهذا الكيان .

روابط ذات صلة

هؤلاء الأطفال كبروا ليصبحوا .. 

لماذا هاجمت حماس "إسرائيل"؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو/ شرطي مصري يطلق النار على إسرائيليين.. ويقتل 3

تجدد القصف الصهيوني على جنوب لبنان

هكذا اذلت "المقاومة الفلسطينية " الصهاينة 

350 قتيلا إسرائيليا ومئات الجرحى في عملية “طوفان الأقصى”

أسماء ورتب ضباط في جيش الاحتلال قتلوا برصاص المقاومة

هؤلاء الأطفال كبروا ليصبحوا .. 