زلزال أفغانستان يخلف أكثر من ألفي قتيل وآلاف الجرحى

العالم - افغانستان

وأفادت الوزارة بأن الزلزال دمر 1329 منزلا، في حين ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال والهزات الارتدادية القوية التي أعقبته كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجات.

وقال مسؤول في هيئة الصحة بولاية هرات :"إن أكثر من 200 جثة وصلت إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة، أغلبهم نساء وأطفال، إضافة إلى 510 مصابين، لافتا إلى أن تلك الأرقام قد تتغير".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن جثث الضحايا نقلت إلى عدة مواقع من بينها قواعد عسكرية ومستشفيات، مما جعل الوقوف على الحصيلة النهائية لأعداد الضحايا أمرا صعبا.

وكان الناطق باسم الحكومة الأفغانية، بلال كريمي قد صرح في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بأن حصيلة القتلى جراء الزلزال مرتفعة جدا، وبأن عدد الضحايا تجاوز ألف شخص.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام عن إحدى سكان المنطقة المنكوبة بولاية هرات قولها -أمس السبت- إن الزلزال وما تبعه من هزات ارتدادية تسببت في حالة من الذعر بين سكان المدينة.

وأضافت أن السكان قد غادرا منازلهم، وبقوا في الشوارع، وأن المدينة ما زالت تتعرض لهزات ارتدادية متتالية.

وحسب تقرير من معهد الجيوفيزياء الأميركي، حددت ذروة النشاط الزلزالي على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات، ثم توسعت الذروة بسرعة عند 4 نقاط بقوة 5.5 و4 و7 و6.3 و5.9 درجات على مقياس ريختر على التوالي.

ويقطن في هرات نحو 1.9 مليون ساكن حسب معطيات البنك العالمي، وقد أكد صحفي لوكالة الصحافة الفرنسية أن سكان المدينة شعروا بالزلزال عندما ارتجفت الأرض في حدود الساعة 11:00 صباحا (06:30 بتوقيت غرينتش).

وقال المتحدث باسم خدمات إدارة الكوارث الطبيعية الملا جان سايق إن انهيارات أرضية وقعت في المناطق الريفية والجبلية.

وفي يونيو/حزيران 2022، خلّف زلزال بقوة 5.9 درجات، أكثر من 1000 قتيل وعشرات الآلاف من المشردين في إقليم باكتيكا الفقير (جنوب شرق البلاد)، وهو الأكثر دموية في أفغانستان منذ نحو 25 عاما.

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خاصة في سلسلة جبال هندو كوش، بالقرب من مكان التقاء الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.