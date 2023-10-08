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مع ضرب زلزال اليوم ..

مفاجأة صادمة تهدد "سد النهضة" بعد "الزلزال الخامس" في محيطه

مفاجأة صادمة تهدد
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

وقع زلزال صباح اليوم الأحد، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 590 كم شرق سد النهضة و118 كم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

العالم - افريقيا

وأكد استاذ الجيولوجيا وخبير المياه الدكتور عباس شراقي، في تصريحات لـRT ، أن سد النهضة مملوء حاليا بـ41 مليار متر مكعب من الماء، أي 41 مليار طن وهذا يشكل وزنا كبيرا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا في إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقي.

وأشار إلى أنه ربما يكون تأثير هذا الزلازل الضعيف نسبيا بسبب بعده عن سد النهضة، ولكن سوف يكون للزلازل تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدات القوة، واقترب مركز الزلزال من سد النهضة أو البحيرة فى وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 74 مليار متر مكعب.

منطقة الأخدود الإفريقي الذي يقسم اثيوبيا نصفين هي أكثر المناطق الإفريقية تعرضا للزلازل والبراكين، وتشكل الدوائر البيضاء في الخريطة المرفقة مراكز لزلازل خلال المائة عام السابقة، قطر الدائرة يمثل قوة الزلزال على مقياس ريختر.

وحدث زلزال 8 مايو الماضي بقوة 4.4 درجة على بعد أقل من 100 كم من سد النهضة وكان الأقرب على الاطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة في إثيوبيا.

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مع ضرب زلزال اليوم .. مفاجأة صادمة تهدد "سد النهضة" بعد "الزلزال الخامس" في محيطه

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