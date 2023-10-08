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بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع "إسرائيل"

بيان مسيرات صعدة: مستعدّون لأي تطور عسكري تتطلبه المواجهة مع
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة صعدة اليمنية، اليوم الأحد، مسيرة جماهيرية حاشدة تأييداً ودعماً لعملية "طوفان الأقصى" للمقاومة الفلسطينية.

العالم - اليمن

ورفعت الحشود في المسيرة، العلمين اليمني والفلسطيني واللافتات والشعارات المؤكدة على وقوف الشعب اليمني ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة غطرسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن بيان مسيرات صعدة مباركته وتأييده لعملية "طوفان الأقصى"، قائلاً إنها معركة كل الأمة ومعركة كل أحرار العالم والتي كتبت زمن إذلال "إسرائيل".

وأضاف البيان: "نعلن استعدادنا لأي تطور عسكري أو ميداني تتطلبه المواجهة مع العدو الاسرائيلي"، موضحاً: "نعلن تفويضنا الكامل للسيد القائد لاتخاذ أي خيارات استراتيجية للمواجهة مع العدو في أي زمان ومكان كانت".

ودعا بيان صعدة شعوب الأمة الإسلامية العمل على دعم المقاومة الفلسطينية بكل ما أمكن حتى تحقيق الانتصار، محذراً: "على قوى الاستكبار والتطبيع أن تدرك أنها عاجزة أمام عملية طوفان الأقصى".

بالتوازي، شهدت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، مسيرة جماهيرية حاشدة أيضًا لتأييد ودعم عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وبارك المشاركون في المسيرة العملية النوعية التي نفذها أبطال المقاومة الفلسطينية للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون الشعارات المؤيدة لأبطال المقاومة وعمليات الرد على جرائم الاحتلال، معبّرين عن الفخر والاعتزاز "بتضحيات أبطال المقاومة واستبسالهم في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الفلسطينية".

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