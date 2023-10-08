لحظة بلحظة "طوفان الأقصى" ..650 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة

العالم- فلسطين

وأعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، عن مقتل قائد لواء ناحال خلال اشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في كرم أبو سالم.

واستهدفت كتائب القسام المناطق التي شملت سديروت وزيكيم ونتيفوت وكيسوفيم ودير البلح وخان يونس وأشكول.

وكذلك استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بقذائفها الصاروخية عدة مدن إسرائيلية أخرى أيضا، ومنها تل أبيب، واللد، وأسدود، وعسقلان، والقدس.

وعن قوة هذا الاستهداف الفلسطيني للمناطق الإسرائيلية، قال اللواء واصف عريقات إن استهداف كتائب القسام يظهر كأنه اقتحام لجيوش، وليس لعناصر مقاومة يخوضون حرب عصابات بإمكانات متواضعة، معتبرا أن تأثير الهجوم على الجيش الصهيوني كبير جدا بسبب الهزيمة المعنوية التي تعرض لها.

آخر التطورات عملية "طوفان الأقصى"

ونشرت فصائل المقاومة الفلسطينية صورة لخارطة سيطرة قواتها على مستوطنات غلاف قطاع غزة معلنة أن المقاومة تتقدم وتصبح على بعد 10 كيلو من الضفة الغربية .

مصادر عبرية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين برصاص مقاومي #غزة إلى 650

بعد قليل.. كتائب القسام تعرض مشاهد لطائرة "الزواري" الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال معركة #طوفان_الأقصى

كتائب القسام: سلاحنا الجوي شارك بـ 35 مسيرة انتحارية من طراز "#الزواري" في جميع محاور القتال

عدوان إسرائيلي على غزة

اعلنت وسائل الاعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية شنت أكثر من 35 غارة على منطقة تلة قليبو وبيت حانون شمال قطاع غزة، في وقت تستهدف فيه المقاومة بغزة الطائرات الحربية الاسرائيلية بصواريخ أرض جو.