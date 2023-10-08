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شاهد موقف الاحتلال من ارتفاع أعداد قتلى المستوطنين وجنود الاحتلال ومواصلة المقاومة للقتال

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم من رام الله بتأثر كيان الاحتلال بمشهد ارتفاع أعداد قتلى المستوطنين وجنود الاحتلال ومواصلة المقاومة القتال واطلاقها للصواريخ حيث لم يتوقع الكيان أن تكون اعداد القتلى بهذا الشكل.

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية دعا الى ان يكون هنالك حكومة وحدة وحكومة طواريء لان اعلان الحرب يحتاج الى حكومة قوية تساند هذه المعركة كما قال الان وهو يوجه نداء من جديد الى المسؤولين الاسرائيليين والى المعارضة والى الائتلاف، بضرورة ان يكون هنالك حكومة وحدة لان هذه الحكومة هي كما قال، ستدافع عما سيقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ولفت مراسلنا الى أنه والى ابعد من ذلك هم يحاولون الان في هذه الاثناء بشتى الطرق ان يوضحوا قد اصيبوا بازمة كبيرة وانهم قد اصبح لديهم من القتلى ما لا يستطيعون عليهم صبرا كما قال بعضهم، وانه يجب ان تكون هنالك معركة كبيرة في قطاع غزه حتى لو ادت الى مقتل العشرات الالاف من الفلسطينيين.


تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي، معركة طوفان الأقصى، ردا على استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

واعلنت المقاومة استمرار الاشتباكات في العديد من المناطق في المستوطنات وتعزيزها المقاتلين بالامدادات اللازمة.

هذا بينما اعترف العدو بخسائره وعدم سيطرته على الوضع موكدا مقتل 700 شخص واصابة 2156 اخرين

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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