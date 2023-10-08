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شاهد أولويات الإحتلال في اليوم الثاني لمعركة"طوفان الاقصى"

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل العالم في القدس المحتلة، انه كلما كان هنالك زيادة في عدد القتلى من الجنود الاسرائيليين والمستوطنين كلما كانت هنالك حالة تخبط وارتباك وتزايد حالة الرعب والخوف في الشارع الاسرائيلي، حيث نتحدث عن اكثر من 700 قتيل من الجنود والمستوطنين والعدد مرشح للزيادة.

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى وجود محاولات من اجل السيطرة على المواقع التي لا زالت خارج سيطرة الاحتلال الاسرائيلي خاصة في غلاف قطاع غزة وايضا في مستوطنات سيديروت وغيرها وسيكون هنالك اكثر من الارتباك وحاله اكثر منة الفوضى داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث قام الاحتلال بعزل الداخل الفلسطيني والمدن وتحديدا المناطق التي يقطن بها العدد الكبير من الفلسطينيين في الداخل وقام الفصل الشمال والوسط عن حتى يستطيع السيطره داخليا.

وتواصل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأتها صباح أمس السبت، عبر سلسلة عمليات نفذها المقاومون خلف الخطوط، وداخل الأراضي المحتلة، رافقها اسناد من الوحدات الصاروخية.

وتأتي معركة طوفان الأقصى ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن جيش الكيان الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

ومنذ بدء العملية وبحسب بيان الوزارة، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان 313 شهيدًا بينهم 20 طفلا 1990 جريحًا بإصابات مختلفة، بينهم 121 طفلا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. شاهد أولويات الإحتلال في اليوم الثاني لمعركة"طوفان الاقصى"

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