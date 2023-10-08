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التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي موضوع مناقشة "بايدن" مع "ملك الأردن"

التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي موضوع مناقشة
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تلقى ​ملك الأردن​ ​عبدالله الثاني​ اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي ​جو بايدن، تباحثا من خلاله مخاطر استمرار التصعيد في غزة ومحيطه وضمان حماية المدنيين.

العالم - الأردن

ودعا الملك الأردني خلال الاتصال، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في ​غزة​ ومحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.

وأكد ال​ملك عبدالله على ضرورة إنهاء جميع الممارسات الّتي تؤجج التوتر، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها ​القدس​ الشرقية؛ وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع".

وحذر الملك عبدالله الثاني من أن استمرار التصعيد ستكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني".

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