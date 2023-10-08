مراسلنا: هدوء حذر في كفر شوبا بعد عملية المقاومة صباح اليوم + فيديو

العالم – لبنان

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن حالة من الهدوء الحذر تسود في منطقة تلال كفر شوبا بعد عملية المقاومة التي نفذت صباح اليوم ضد بعض مواقع العدو.

ومن موقع موقع رويسات العالم الذي كان هدفا للمقاومة الإسلامية بالصواريخ المباشرة وقذائف الهاون وأصاب الدشم والتحصينات الأساسية للعدو أوضح مراسلنا أن الاحتلال رد بعشرات القذائف المدفعية والدبابات على الأحراش بموقع الرادار الذين كان أيضاً هدفا للمقاومة الإسلامية.

وأشار أنه لم ترد أنباء عن إصابة بالمدنيين حتى الساعة، مبيناً أن قوات الجيش اللبناني تنتشر في المحيط بشكل كثيف مع قوات الامم المتحدة، وهي تعمل على إحصاء عدد القذائف التي تتساقط على الموقع الذي قد أخلي تماما من جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن حالة من الترقب والجهوزية والاستنفار تسود لدى المقاومة بتلك المناطق تحسبا لأي اعتداء يمكن أن يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه أن العملية أتت: في سياق استكمال تحرير المناطق اللبنانية المحتلة من الاحتلال الإسرائيلي وكذلك تضامنا مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في معركته المظفرة طوفان الأقصى.

وأوضح أن العديد من وسائل الإعلام تنتشر في هذة النقطة تحسبا لرصد بعض التحركات الإسرائيلية، مؤكدا ألا وجود لأي جندي إسرائيلي في مقابل هذه المواقع، لكنهم مختبئون داخل الدشم التي يتمركزون بها.

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