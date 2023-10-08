إصابة طفلين بقصف إسرائيلي على كفر شوبا جنوبي لبنان

العالم - لبنان

وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية بأنه تم نقل الطفلين، أحدهما رضيعة، إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج.

والأحد، أعاد "حزب الله" نصب خيمة قبالة موقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة، بعد تعرضها صباحا لقصف إسرائيلي بطائرة بدون طيار.

وعبر تغريدة، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونِتسكا، الأحد، عن "قلقها العميق" إزاء التوتر المتصاعد في "الخط الأزرق" الفاصل.

وأكدت ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن "الحفاظ على الهدوء، مشددة على أهمية "دعم الجهود المبذولة لحماية أمن لبنان واستقراره".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، صباح اليوم، اعتداءات على أطراف بلدة كفرشوبا وسدانة ومحيط مزرعة بسطرة جنوب لبنان.