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بلينكن: "هذا أسوأ هجوم على إسرائيل منذ عام 1973"

بلينكن:
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

إعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات لشبكة"CNN"،"أن إسرائيل تشهد أسوأ هجوم منذ عام 1973، مشيرا إلى أنه قتال شرس يدور الآن في غلاف غزة".

العالم - الأميركيتان

وأضاف" أن الهجوم على [إسرائيل] عمل إرهابي، ونحن عملنا مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتجنب أعمال عدائية ولكن هذا لا يشمل حماس لأنها منظمة إرهابية".

وتابع بلینکن:"نحن نبحث في طلب تقديم مساعدات إضافية لــ[إسرائيل] مرّكزا على ضمان أن يكون لدى تل أبيب ما تحتاجه، وسنعلن قرارنا في وقت لاحق اليوم".

وأشار" أن هناك تقارير عن قتلى ومفقودين أمريكيين في الهجمات، مؤكدا أن الجهات المختصة ستعمل على التأكد من صحة ذلك".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي في قوله:"إننا نبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم نشوء جبهة أخرى في هذا الصراع بما في ذلك مع حزب الله في لبنان".

هذا وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، رسميا حالة الحرب في البلاد؛ جراء هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 600 إسرائيلي وأكثر من ألفي مصاب.

وأعلن مكتب نتنياهو، الليلة الماضية،توافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الصهيوني على حالة الحرب،وبالتالي القيام بعمليات عسكرية وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي".

وبحسب القناة 13 العبرية :"قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين".

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