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وصول إصابات إلى مستشفى الأندونيسي إثر قصف الاحتلال شمال غزة

وصول إصابات إلى مستشفى الأندونيسي إثر قصف الاحتلال شمال غزة
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

تم وصول إصابات من الأطفال والنساء إلى مستشفى الأندونيسي إثر قصف الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة.

العالم- فلسطين

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