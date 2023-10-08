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مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني يعلق على عمليات "طوفان الأقصى"

مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني يعلق على عمليات
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر ذو القدر، العمليات البطولية التي ينفذها أبطال المقاومة الاسلامية الفلسطينية والتي انطلقت صباح السبت بعنوان "طوفان الاقصى"، بأنها بداية لانهيار الكيان الصهيوني، مؤكدا أن يوم 7 اكتوبر سيسجل باحرف من نور في تاريخ الجهاد الذي يخوضه الشعب الفلسطيني الباسل.

العالم- ايران

وقال المسؤول في كلمة القاها امام ملتقى عقد في جامعة "شريف" الصناعية اليوم الاحد: ان تاريخ الجهاد الذي يخوضه الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما لم يشهد مثل هذه العمليات التي نفذها ابناء هذا الشعب المسلم حتى الآن.

وصرح أن ما شهدته الساحة الفلسطينية سابقا كانت انتفاضة ولم تشهد مثل هذه العمليات التي دخل فيها الفلسطينيون لأول مرة الاراضي المحتلة.

واشار الى اصابة نحو 2000 وأسر عدد كبير من الصهاينة المحتلين الذين لم يفصح عن عددهم حتى الآن، في حين ان عدد الأسرى الصهاينة في الحروب السابقة لم يتجاوز عدد الأصابع، وقال: اضف الى ذلك عنصر المفاجأة التي تحلى بها المجاهدون الفلسطينيون رغم مزاعم الصهاينة باحاطتهم الاستخبارية لقطاع غزة.

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مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني يعلق على عمليات "طوفان الأقصى"

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