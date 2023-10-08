مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني يعلق على عمليات "طوفان الأقصى"

العالم- ايران

وقال المسؤول في كلمة القاها امام ملتقى عقد في جامعة "شريف" الصناعية اليوم الاحد: ان تاريخ الجهاد الذي يخوضه الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما لم يشهد مثل هذه العمليات التي نفذها ابناء هذا الشعب المسلم حتى الآن.

وصرح أن ما شهدته الساحة الفلسطينية سابقا كانت انتفاضة ولم تشهد مثل هذه العمليات التي دخل فيها الفلسطينيون لأول مرة الاراضي المحتلة.

واشار الى اصابة نحو 2000 وأسر عدد كبير من الصهاينة المحتلين الذين لم يفصح عن عددهم حتى الآن، في حين ان عدد الأسرى الصهاينة في الحروب السابقة لم يتجاوز عدد الأصابع، وقال: اضف الى ذلك عنصر المفاجأة التي تحلى بها المجاهدون الفلسطينيون رغم مزاعم الصهاينة باحاطتهم الاستخبارية لقطاع غزة.