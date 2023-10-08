الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/ جيش الإحتلال يرهب المستوطنين ويجبرهم على القتال!

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الكيان الاسرائيلي وجيشه عن منع مغادرة المستوطنين من المطارات أو الحدود البرية، وأغلق حركة الملاحة الجوية كاملة وأوقف الرحلات في مطار بن غوريون بالكامل ليجبر المستوطنين على المقاتلة في صفوق جيشه.

العالم- فلسطين

أما عن رد المستوطنين فهم مذعورون وغير قادرين على الخروج حتى في شوارع المناطق المحتلة التي باتت مهجورة كمدن الأشباح، تملؤها جثث القتلى من الجنود الإسرائيليين، بعد انسحابهم من 25 مستوطنة، أضيف لهم العديد من المقاطعات في جنوب لبنان.

وتسود حاليا حالة من الاستياء الكبير لدى المستوطنين، وخاصة العالقين منهم في المطارات بعدما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إيقاف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون وغيرها من المطارات، وكذلك إيقاف استقبال الرحلات الجوية من الخارج، وإلغاء أكثر من 300 رحلة جوية كان من المقرر أن تعبر عبر مطارات تل أبيب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من داخل مطار بن غوريون تظهر حالات الرعب والهلع التي يعيشها المستوطنون داخل المطار، وكيف بدأوا بالشجار فيما بينهم وبين الشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن أمن المطار.

روابط ذات صلة

شاهد: الهلع يدب في نفوس الصهاينة وحالات هروب جماعي لقطعان المستوطنين

شاهد/القسام تكشف عن احدث طائرة استخدمت 35 منها بـ'طوفان الاقصى'

شاهد/عشرات المجندات بجيش الاحتلال في قبضة المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنعكاسات إيقاف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

بالفيديو.. شاهد الى أي حدّ يستطيع الإحتلال أن يناور على أكثر من جبهة بظل الانقسام الذي يعيشه

إجراء عاجل من محام مصري بعد مقتل إسرائيليين في الإسكندرية

شاهد/ جيش الإحتلال يرهب المستوطنين ويجبرهم على القتال!

خوفا من طوفان الأقصى.. نتنياهو يطلب من بايدن تمويلا إضافيا طارئا لدعم "القبة الحديدية"

شاهد/ كتائب القسام تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية