شاهد/ جيش الإحتلال يرهب المستوطنين ويجبرهم على القتال!

العالم- فلسطين

أما عن رد المستوطنين فهم مذعورون وغير قادرين على الخروج حتى في شوارع المناطق المحتلة التي باتت مهجورة كمدن الأشباح، تملؤها جثث القتلى من الجنود الإسرائيليين، بعد انسحابهم من 25 مستوطنة، أضيف لهم العديد من المقاطعات في جنوب لبنان.

وتسود حاليا حالة من الاستياء الكبير لدى المستوطنين، وخاصة العالقين منهم في المطارات بعدما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إيقاف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون وغيرها من المطارات، وكذلك إيقاف استقبال الرحلات الجوية من الخارج، وإلغاء أكثر من 300 رحلة جوية كان من المقرر أن تعبر عبر مطارات تل أبيب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من داخل مطار بن غوريون تظهر حالات الرعب والهلع التي يعيشها المستوطنون داخل المطار، وكيف بدأوا بالشجار فيما بينهم وبين الشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن أمن المطار.