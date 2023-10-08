إجراء عاجل من محام مصري بعد مقتل إسرائيليين في الإسكندرية

العالم-مصر

وقال العوضي في منشور له: "أعلن تطوعي للدفاع عن فرد الشرطة المتهم بواقعة الفوج الإسرائيلي بالإسكندرية، وأناشد زملائي كبار محامي مصر وأساتذتها والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والأحزاب وجمعيات وموسسات حقوق الإنسان إعلان تطوعهم جميعا للدفاع عن فرد الشرطة المتهم".

وقال مصدر أمني مصري إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج"