نتنياهو يطلب من بايدن تمويلا إضافيا طارئا لدعم "القبة الحديدية"

العالم - الإحتلال

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (لم يذكر اسمه قائلا:"إن "نتنياهو يريد تمويلا أمريكيا طارئا لشراء المزيد من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية".

ورجح الموقع الأمريكي أن "[إسرائيل] ستشن هجوما واسع النطاق في غزة، قد يستغرق عدة أسابيع، ومن المرجح أن يحتاج إلى مساعدة عسكرية أمريكية إضافية، خاصة إذا توسعت الحرب إلى جبهات أخرى، مثل لبنان".

وحتى الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه التصريحات.

وفجر يوم السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد كيان الإحتلال؛ ردا على اعتداءات قواتها والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الاسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى659 قتيل صهيوني على الأقل، كما جرح 2156 آخرون منهم حالات خطرة، وكذلك عشرات المفقودين، في الهجوم غير المسبوق الذي نفذته كتائب القسام على المستوطنات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة.