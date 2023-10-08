إنعكاسات إيقاف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

العالم – اليمن

هذا وفند وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء عبدالوهاب الدرة مزاعم شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن وما يسوقه إعلام التحالف عن حسابات الشركة في صنعاء.

وكرر الدرة تأكيده على استحالة العودة إلى نقطة الصفر في موضوع رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وفرض الحلول الترقيعية والجزئية المؤقتة، وأنه "لا مساومة ولا تنازل عن الفتح الكامل للمطارات كحق ثابت ومشروع كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية".

وحذر الدرة دول التحالف وعلى رأسها السعودية من الاستمرار في هذا النهج مؤكدا أنه قد وصلت الأمور إلى ما لا يمكن تحمله، وأنه إذا ما استمر التحالف في هذه السياسيات سيتم مخاطبة الجهات المعنية في قوات صنعاء المسلحة للرد بالمثل في إشارة منه إلى إغلاق مطارات المملكة عبر القوة الصاروخية والطيران المسير اليمني.

فماهي دلالات وآهداف هذه الخطوة؟ وماذا عن انعكاسات إيقاف الرحلات على الوضع الإنساني في اليمن؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني مديرعام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف والإعلامي اليمني طالب الحسني.

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