المجمع الفقهي العراقي يفتي بوجوب المدافعة الشرعية لنصرة غزة ومساندتها

العالم- العراق



وقال المجمع في بيان: "ثبت في حق علماء الأمة واجب المدافعة الشرعية بإعلان وجوب النصرة لأبناء أمتنا في غزة (طوفان الاقصى) والتضامن معهم، ودعمهم والوقوف معهم ومساندتهم وصولا إلى حصولهم على حقوقهم المشروعة كافة".



وأكد المجمع وفقا للبيان أن "التصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يتحمل مسؤوليته الكيان الصهيوني الغاصب، إذ لم يزل مجرما معتديا مستمرا بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني متواصلا في اعتداءاته السافرة ضد مقدساتهم وأراضيهم بتوسعة المستوطنات المغتصبة، والاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك وفرض الحصار الجائر".



ودعا، قادة الدول العربية والإسلامية وعلماءها وشعوبها والميسورين فيها إلى دعم أهل غزة لعدالة قضيتهم وقيامهم بواجب الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأرضهم وعرضهم والمشروعية مقاومتهم للمحتل وسعيهم لإخراجه من أرضهم، فينبغي نصرتهم بكل ما أمكن، وعدم خذلانهم".