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رئيسي لهنية: إرادة الشعب الفلسطيني تبشر بالنصر النهائي على الحتلال

رئيسي لهنية: إرادة الشعب الفلسطيني تبشر بالنصر النهائي على الحتلال
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئیس الايراني اية الله "ابراهیم رئیسي" خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" : ان إرادة الشعب الفلسطيني الفولاذية تبشر بالنصر النهائي على الكيان الصهيوني الغاصب.

العالم- ايران

واشاد "رئیسي" بالعملية الشجاعة والمنتصرة للمجاهدين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، معتبرا هيبة المقاومة الفلسطينية وعزتها وكبريائها مصدر فخر للأمة الإسلامية.

واضاف : إن ما حدث خلال العملية البطولية للمجاهدين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، هو تحقيق لأمل الأمة الفلسطينية والأمة الإسلامية الذي دام 70 عاما، وإن شاء الله سنصلي قريبا معا في المسجد الأقصى.

من جانبه، عبّر هنية عن تقديره لهذا الاتصال، وموقف إيران الداعم للمقاومة الفلسطينية.

وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أنه "رغم قدرات الاحتلال وتحصيناته، إلا أن المقاومة أفقدته توازنه، واستطاعت اقتحام مواقعه وقتل وأسر المئات".

وأوضح هنية، في حديثه الهاتفي مع "اية الله رئيسي"، أن "أساس هذه المعركة هو ما يقوم به العدو الصهيوني في القدس ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى، وفرض السيادة عليه وتقسيمه زمانًا ومكانًا".

واكمل، أن "طوفان الأقصى بدأت من غزة، وتمتد إلى بقية الساحات، بل هي معركة الأمة والتي يجب أن تنخرط فيها"؛ مؤكدا، بان "المعركة لا تزال في بداياتها، وهي بدايات عظيمة، وسوف تنتهي بنصر مؤزر بإذن الله".

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