العالم - الإحتلال

وأوعز نتنياهو إلى كافة الوزارات بالخضوع لتعليماته في كل ما يتعلق بملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.

كما استدعى نتنياهو في بيان متلفز كافة قوات الاحتياط العسكرية الإسرائيلية للخوض في المعركة ردعا لعملية طوفان الأقصى،قائلا: "نحن في حرب وسوف ننتصر فيها".

وكان نتنياهو حذر في وقت سابق اليوم الأحد الإسرائيليين من الاستعداد لحرب طويلة وصعبة بعد يوم من شن المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، التي تعد أكبر هجماتها المفاجئة منذ عقود ضد الاحتلال؛ حيث نجحت بآلاف الصواريخ استهداف أهداف بعيدة مثل تل أبيب وضواحي القدس، والتي نادرا ما تشهد أي ضربات مباشرة .

حيث نفذ المجاهدون الفلسطينيون، في ساعات المعركة الأولى، عمليات نوعية، واقتحموا خلالها عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا الكثير منهم، كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها، بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.