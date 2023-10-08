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بالفيديو.. أم الشهيد أحمد عواودة توجه من جنازته رسالة للمقاومين

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

مخيم جنين (العالم) 2023.10.08 - شيع االفلسطينيون في مخيم جنين، جثمان الشهيد أحمد عواودة بعد ارتقائه خلال اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، إثر تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم الأحد، ما يرفع عدد شهداء الضفة إلى 7 شهداء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونعت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشهيد عواودة، وقالت، في بيان لها "إنه أحد فرسانها الأبطال". والشاب عواودة من مدينة الخليل جنوبيّ الضفة، لكنه يسكن في مخيم جنين.

وحضرت والدته لإلقاء نظرة الوداع على ابنها من مدينة الخليل المحتلة، بعد عرقلة الاحتلال الاسرائيلي وصولها إلى مخيم جنين، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل والده وأشقائه للضغط عليه لتسليم نفسه.

وكان عواودة قد نفذ عملية إطلاق نار وأصاب ثلاثة جنود في محافظة الخليل بتاريخ 26 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد أن أصبح مطلوباً تحصن داخل مخيم جنين.

وبعد إعلان استشهاده، خرج عناصر من "كتيبة جنين" وأهل المخيم في مسيرة رمزية جابت شوارع مخيم جنين.

وباستشهاد عواودة، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 7 شهداء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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