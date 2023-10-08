الشرطة البريطانية تلاحق محتفلين بعملية "طوفان الأقصى"+ فيديو

العالم - أوروبا

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أصدرت سكوتلاند يارد "شرطة لندن" بيانا قالت من خلاله: "نحن على علم بالهجوم الذي يشن على [إسرائيل]، بما في ذلك تلك الفيديوهات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "كثفت شرطة العاصمة دوريات الشرطة في جميع أنحاء لندن؛ لتوفير الطمأنينة لمجتمعاتنا".

وأوضحت الشرطة أنها على دراية بأن الصراع المستمر في [إسرائيل] قد يؤدي إلى العديد من الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الشرطة أنها تعمل على وضع خطة مناسبة؛ لتحقيق التوازن بين الحق في الاحتجاج دون التسبب في أي إزعاج لسكان لندن.