حماس تكتسح الكيان الصهيوني بطوفان الأقصى

العالم - باختصار

- حماس والمقاومة الفلسطينية إنتقلت في الواقع من الدفاع إلى الهجوم لتحرير التراب الفلسطيني.

- حماس أطلقت 5 آلاف صاروخ على أهداف بعمق فلسطين المحتلة واخترق المقاتلون مناطق غلاف غزة.

- عملية الإكتساح الفلسطينية شملت بلدات ومستوطنات وقواعد عسكرية صهيونية.

- الإكتساح الفلسطيني جاء مركبا بعمليات برية وإنزال جوي وآخر بحري في عمق فلسطين المحتلة.

- القناة 12 "الإسرائيلية": قتل 22 جنديا "إسرائيليا" بحصيلةٍ غير نهائية حتى ظهر اليوم.

- وزارة الصحة بالكيان.. عدد المصابين من جنود ومستوطنين بلغ 600 بحصيلة غير نهائية حتى ظهر اليوم.

- قوى المقاومة.. عدد القتلى الصهاينة أكثر بكثير مما يعلنه الكيان وهناك عدد كبير من الأسرى الصهاينة.

- عدسات وكاميرات وكالات الأنباء نقلت مشاهد عجيبة عن هروب جماعي مذعور للمستوطنين.

- هذه صورة أولية عن أضخم عمليات هجومية فلسطينية ضد الكيان منذ حرب عام 1967.

- قيادة الجيش الصهيوني إعترفت بسيطرة المقاتلين الفلسطينيين على ثلاث بلدات ومعسكرات للجيش.

- نتنياهو إعترف بثقل الضربة الفلسطينية التي وصفها بالقاتلة والمفاجئة وهدد وتوعد بحرب وإنتقام.

- هذه الأرقام والتطورات مرشحة للتغيير بشكل مستمر وقد تأخذ المعارك شكلا أوسع في الساعات المقبلة.

- مراقبون: الكيان قد يغامر بحرب برية على غزة, لكن الأمر سيكون مخاطرة قاتلة.

- مراقبون: قطاع غزة يضم 2.5 مليون فلسطيني بقدرات دفاعية ضخمة سيجعل أي إقتحام "إسرائيلي " إنتحارا.

- عملية طوفان الأقصى إنتصرت بامتياز مهما تكن التطورات كونها كشفت حقيقة هشاشة الكيان الأمنية والدفاعية.