حماس تكتسح الكيان الصهيوني بطوفان الأقصى

العالم - باختصار
- حماس والمقاومة الفلسطينية إنتقلت في الواقع من الدفاع إلى الهجوم لتحرير التراب الفلسطيني.
- حماس أطلقت 5 آلاف صاروخ على أهداف بعمق فلسطين المحتلة واخترق المقاتلون مناطق غلاف غزة.
- عملية الإكتساح الفلسطينية شملت بلدات ومستوطنات وقواعد عسكرية صهيونية.
- الإكتساح الفلسطيني جاء مركبا بعمليات برية وإنزال جوي وآخر بحري في عمق فلسطين المحتلة.
- القناة 12 "الإسرائيلية": قتل 22 جنديا "إسرائيليا" بحصيلةٍ غير نهائية حتى ظهر اليوم.
- وزارة الصحة بالكيان.. عدد المصابين من جنود ومستوطنين بلغ 600 بحصيلة غير نهائية حتى ظهر اليوم.
- قوى المقاومة.. عدد القتلى الصهاينة أكثر بكثير مما يعلنه الكيان وهناك عدد كبير من الأسرى الصهاينة.
- عدسات وكاميرات وكالات الأنباء نقلت مشاهد عجيبة عن هروب جماعي مذعور للمستوطنين.
- هذه صورة أولية عن أضخم عمليات هجومية فلسطينية ضد الكيان منذ حرب عام 1967.
- قيادة الجيش الصهيوني إعترفت بسيطرة المقاتلين الفلسطينيين على ثلاث بلدات ومعسكرات للجيش.
- نتنياهو إعترف بثقل الضربة الفلسطينية التي وصفها بالقاتلة والمفاجئة وهدد وتوعد بحرب وإنتقام.
- هذه الأرقام والتطورات مرشحة للتغيير بشكل مستمر وقد تأخذ المعارك شكلا أوسع في الساعات المقبلة.
- مراقبون: الكيان قد يغامر بحرب برية على غزة, لكن الأمر سيكون مخاطرة قاتلة.
- مراقبون: قطاع غزة يضم 2.5 مليون فلسطيني بقدرات دفاعية ضخمة سيجعل أي إقتحام "إسرائيلي " إنتحارا.
- عملية طوفان الأقصى إنتصرت بامتياز مهما تكن التطورات كونها كشفت حقيقة هشاشة الكيان الأمنية والدفاعية.