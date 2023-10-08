الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل

اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، يوم الأحد، إن زمن غطرسة إسرائيل انتهى وواشنطن لم يعد باستطاعتها إنقاذها.

العالم-إيران

وصرح اللواء حسين سلامي "اليوم بأنه لم يعد بإمكان إسرائیل أن تعربد كما في السابق وانتهى زمن غطرستها".

وتابع قائلا: "انتهى زمن الاحتلال والاعتداء والفلسطينيون ادخلوا الرعب في قلوب الصهاينة وباتوا يلاحقونهم ويأسرونهم ويدافعون عن حقوقهم بكل فخر واعتزاز".

وأردف قائد الحرس الثوري الإيراني بالقول: "إسرائيل الجديدة باتت ذليلة وضعيفة وهي نحو الزوال وحتى الأمريكان لم يعد باستطاعتهم تقديم شيء لها وإنقاذها".

وفي وقت سابق، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيراني اللواء محمد باقري، أن "عملية طوفان الأقصى حولت كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى الواقع، وأثبتت أن جهود يائسة، مثل العرض السخيف لعملية التطبيع، لن تكون قادرة على منع انهيار بيت العنكبوت".

وأضاف "لقد أبرز المقاومون الفلسطينيون في هذه العملية المفاجئة مشاهد رائعة من المقاومة.. إن الشعب الفلسطيني المظلوم، بعد عدة عقود من القمع، والآن بدعم من جيل الشباب المتحفز والمعتمد على الإسلام وفي ظل الثقة بالوعد الإلهي، حصل على قوة كبيرة أذهلت المحللين والاستراتيجيين العسكريين في العالم".

تصنيف :

روابط ذات صلة

سلامي: سيلقى منفذوا وحماة الجريمة الاخيرة في سوريا انتقاما مباغتا

اللواء سلامي: لم نستسلم في أي مرحلة ولم نخضع للصعاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل

بالفيديو.. شاهد أولويات الإحتلال في اليوم الثاني لمعركة"طوفان الاقصى"

بالفيديو.. شاهد موقف الاحتلال من ارتفاع أعداد قتلى المستوطنين وجنود الاحتلال ومواصلة المقاومة للقتال

ما الذي حققتة عملية طوفان الأقصى؟

الشرطة البريطانية تلاحق محتفلين بعملية "طوفان الأقصى"+ فيديو

حماس تكتسح الكيان الصهيوني بطوفان الأقصى