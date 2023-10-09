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الأمم المتحدة: حوالي 123 ألف مدني نزحوا من ديارهم في غزة بسبب الغارات "الإسرائيلية"

الأمم المتحدة: حوالي 123 ألف مدني نزحوا من ديارهم في غزة بسبب الغارات
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد النازحين بسبب الغارات "الإسرائيلية" وما زالوا في قطاع غزة يبلغ حوالي 123 ألف شخص.

العالم-الاحتلال

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها: "حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي من يوم 8 أكتوبر، تم إجبار 123538 فلسطينيا على النزوح من منازلهم في قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى 413 قتيلا 2300 مصاب آخرين بجروح مختلفة.

وأطلقت فصائل فلسطينية أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف "إسرائيل" بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

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