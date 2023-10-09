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شاهد..الشعوب العربية والإسلامية تخرج ابتهاجا وتضامنا مع عملية طوفان الأقصى

شاهد..الشعوب العربية والإسلامية تخرج ابتهاجا وتضامنا مع عملية طوفان الأقصى
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

من كل طريق وبجياد الرهبة أتى الغضب الساطع الفلسطيني من خلال طوفان الأقصى الذي أخذ الكيان المحتل وزلزله من حيث لا يحتسب فقد تكاثرت ردات الفعل المبتهجة بما خلفه هذا الطوفان.

العالم - فلسطين

فهذا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يجري اتصالين هاتفيين منفصلين مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس مؤكدا أن الكيان الصهيوني وداعميه يتحملون مسؤولية تهديد أمن الشعوب.

فيما قال أحد أكبر علماء الأزهر الشريف الشيخ ماضي مشعل إن الأزهر الشريف يدعو جميع الشعوب للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويؤيده في طوفان الأقصي

وأما الاحتفالات الشعبية المؤيدة لعملية طوفان الاقصى والتي كبدت الاحتلال الاسرائيلي خسائر فادحة. فقد عمت العديد من المدن في إيران

كما أن التونسيين أيضا نظموا وقفة تضامنية دعما للمقاومة الفلسطينية وانتصارا للأقصى وتضامنا مع غزة.

وأما حركة مجتمع السلم بالعاصمة الجزائرية فهي الأخرى نظمت وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، ودعما لعملية طوفان الأقصى.

والآلاف في العراق خرجوا احتفالا بعملية 'طوفان الأقصى'، معبرين عن تأييدهم لما قام به المقاومون من قطاع غزة

وفي إسلام آباد العاصمة الباكستانية خرج الباكستانيون نصرة للشعب الفلسطيني وتضامنا مع عملية طوفان الأقصى

وأما في الأردن فقد خرج أبناء العاصمة عمان ليغسلوا أوجههم بمياه قدسية تضامنا مع طوفان الأقصى.

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