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برنامج نوافذ..

بواطن وأسرار الجيل الفلسطيني الجديد

الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

كان الرهان ان الكبار يموتون والصغار ينسون، مقولة اطلقها ديفيد بن غوريون اول رئيس لحكومة الكيان الاسرائيلي الغاصب منذ ما ينيف على ثمانية عقود.

كان المطلوب حذف فلسطين وطمس قضيتها وكيّ وعي ابنائها.. وها هو جيل ثالث يولد تحت الاحتلال.. جيل جديد في المناطق الفلسطينية كانت المراهنة عليه بأنه سوف ينسى القضية ويهجرها بعد موت الكبار، لكنه جيل لا يرى سوى المقاومة سبيلاً للخروج من اسار الاحتلال، وهو اشد بأساً ممن سبقه، واكثر صلابة، اذ لا نسيان للقضية العادلة، لا من الكبار ولا من الصغار، ولا من أي جيل آخر.

فما هي بواطن واسرار الجيل الفلسطيني الجديد؟

هذا سيكون موضوع نقاش برنامج "نوافذ" مع ضيفي الحلقة:

منسق شبكة "قادرون معاً" للتحليل السياسي الدكتور وليد محمد علي

الاعلامي والكاتب السياسي اللبناني غسان جواد

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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