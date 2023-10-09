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شهداء وإصابات بسلسلة غارات استهدفت منازل في قطاع غزة

شهداء وإصابات بسلسلة غارات استهدفت منازل في قطاع غزة
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الحربي استهدفت عدة منازل في قطاع غزة من بيت حانون شمالا حتى رفح جنوبا، دون سابق انذار.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات استهدفت منزلا في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، ومنزلا في حي الشجاعية شرقا، ومنزلا آخر في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر عدد من المنازل المحيطة به.

واستهدفت بعدة صواريخ مناطق متفرقة في بلدة بيت لاهيا، إضافة إلى منطقة العطاطرة غربي بيت لاهيا.

كما استهدفت الطائرات الحربية بعدة صواريخ منزلا في مخيم البريج، ما أدى لتدميره وتضرر محيطه المنازل المجاورة.

وفي خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة البريم في بني سهيلا شرقا، ومنزل آخر في القرارة شمالا.

كما شنت عدة غارات على محيط منطقة الكرامة بغزة، واستهدفت منزلا في منطقة مصبح شمال رفح، وأخرى على مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي محيط مسجد الشهداء شرق حي الشجاعية.

وأكدت مصادر طبية وصول عدة إصابات وشهداء نتيجة قصف منزل في مخيم بشيت برفح لعائلة أبو هلال، كما أوقع القصف دمارا بالمنازل الملاصقة للمنزل المستهدف.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قصفت مسجد اليرموك في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وتسويته بالأرض، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين المحيطة به.

واستهدفت طائرات الاحتلال، منزلا في شارع النعايمة وعدة مواقع في شارع البنات بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ منزلا في شارع النعايمة، ما أدى لتدميره بشكل كامل، كما شنت عدة غارات على شارع البنات.

وفتحت بحرية الاحتلال نيرانها صوب شاطئ مدينة غزة والسودانية، فيما قصفت المدفعية عدة مواقع شرق محافظة خان يونس.

وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول لمواقع القصف في بيت حانون وغيرها بسبب كثافة الغارات وتدمير طرق رئيسية.

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شهداء وإصابات بسلسلة غارات استهدفت منازل في قطاع غزة

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